Guitar Pull 2025: Terry Lambert Hyundai

Material Terms:

  • How To Enter: Enter your email address and complete the registration form.
  • Dates Of Contest: Saturday, August 30, 2025
  • How Winner Is Being Selected: Randomly on August 30, 2025
  • When The Winners Are Being Selected: August 30, 2025, after 5 pm
  • How Many Times A Person Can Enter: 1
  • Age Of Entrants: 16+
  • How Many Winners Are Being Selected: 10
  • What The Prize Is: A pair of tickets to one night of Kicks 99's Guitar Pull 2025
  • Prize Value: $100
  • Who Is Providing The Prize: Kicks 99
