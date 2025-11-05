Backstage Country
LISTEN LIVE

Guitar Pull Ticket Stop: Janson Roofing & Construction

Material Terms: How To Enter: Enter your email address and complete the registration form.Dates Of Contest: Wednesday, November 5, 2025How Winner Is Being Selected: Randomly on November 5, 2025When The Winners Are Being…

Beasley Media Group Editoral

Material Terms:

  • How To Enter: Enter your email address and complete the registration form.Dates Of Contest: Wednesday, November 5, 2025How Winner Is Being Selected: Randomly on November 5, 2025When The Winners Are Being Selected: November 5, 2025, after 6 pmHow Many Times A Person Can Enter: 1 Age Of Entrants: 16+How Many Winners Are Being Selected: 10What The Prize Is: A pair of tickets to one night of Kicks 99's Guitar Pull 2025Prize Value: $100Who Is Providing The Prize: Kicks 99

    • Guitar Pull
    Beasley Media Group EditoralEditor
    Related Stories
    Guitar Pull Ticket Stop
    UncategorizedGuitar Pull Ticket Stop: Terry Lambert HyundaiBeasley Media Group Editoral
    Guitar Pull Ticket Stop
    UncategorizedGuitar Pull Ticket Stop: SizemoreBeasley Media Group Editoral
    Guitar Pull Ticket Stop
    UncategorizedGuitar Pull Ticket Stop: Southern Fox WineryBeasley Media Group Editoral
    Beasly Media Group, LLC
    Download our station app

    Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





    About
    Connect