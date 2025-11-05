Guitar Pull Ticket Stop: Janson Roofing & Construction
How To Enter: Enter your email address and complete the registration form.Dates Of Contest: Wednesday, November 5, 2025How Winner Is Being Selected: Randomly on November 5, 2025When The Winners Are Being Selected: November 5, 2025, after 6 pmHow Many Times A Person Can Enter: 1 Age Of Entrants: 16+How Many Winners Are Being Selected: 10What The Prize Is: A pair of tickets to one night of Kicks 99's Guitar Pull 2025Prize Value: $100Who Is Providing The Prize: Kicks 99