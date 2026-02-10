Mardi Gras In Downtown Aiken
In partnership with
Aiken Downtown Development
We’re bringing Bourbon Street back to Downtown Aiken on Saturday, February 21st! Join us for Mardi Gras presented by Aiken Downtown Development. Mardi Gras in Downtown Aiken, featuring live music, delicious Creole cuisine, authentic craft beers, and best of all, admission is FREE! Don’t miss out on Mardi Gras Saturday, February 21st, with a KICKS 99 Mega Ticket stop from 4 pm to 6 pm! For more details, click here.